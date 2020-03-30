Малком стал лучшим игроком «Зенита» в марте Пресс-служба «Зенита» объявила о том, что нападающий Малком был признан лучшим игроком команды по итогам марта.

За 23-летнего бразильца проголосовало 29,59% процентов болельщиков. Второе место занял Юрий Жирков (24,05%), а тройку лучших замкнул Сердар Азмун (23,06%). В прошлом месяце «Зенит» сыграл два матча, одержав победу над «Уралом» (7:1) и сыграв вничью с «Уфой» (0:0). В игре с екатеринбургским клубом Малком отметился своим первым голом в РПЛ. Также на его счету результативная передача. После зимней паузы подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. ⚡✊ Выбор сделан! Малком — «G-Drive. Лучший игрок» марта!#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/7lhseUzi5z — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 30, 2020