Малком стал лучшим игроком «Зенита» в марте

За 23-летнего бразильца проголосовало 29,59% процентов болельщиков. Второе место занял Юрий Жирков (24,05%), а тройку лучших замкнул Сердар Азмун (23,06%).
В прошлом месяце «Зенит» сыграл два матча, одержав победу над «Уралом» (7:1) и сыграв вничью с «Уфой» (0:0). В игре с екатеринбургским клубом Малком отметился своим первым голом в РПЛ. Также на его счету результативная передача.
После зимней паузы подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.
В «Магнитке» режут. Пока контракты В «Металлурге» включили режим жесткой экономии. Лидерам предложили новые финансовые условия, в разы меньше прежних. Не все на них согласились.
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13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья