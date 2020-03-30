Андрей Канчельскис: До осени вполне реально доиграть сезон РПЛ Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы доиграть нынешний сезон российской Премьер-лиги.

– В РПЛ осталось-то всего восемь туров – вполне реально до осени доиграть сезон, если по два тура в неделю проводить. Это форс-мажор, и надо к этому с пониманием относиться. Значит, команды будут работать без отпуска. А потом необходимо сразу приступать к тренировочному процессу и двигаться дальше. Такая ситуация, так получилось, – цитирует Канчельскиса Rusfootball.info

Напомним, что чемпионат России официально приостановлен до 10 апреля. На момент паузы было сыграно 22 тура из 30.

Лидером в турнирной таблице является «Зенит», набравший 50 очков. Второе место занимает «Локомотив» (41). Тройку лучших замыкает «Краснодар» (41). Что касается зоны вылета, то пока напрямую вылетают «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22). В зоне переходных матчей находятся «Оренбург» (23) и «Рубин» (23), идущие на 13-м и 14-м местах соответственно.