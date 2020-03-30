Икарди подвергся критике после того, как вернулся с семьей в Италию Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди спровоцировал скандал, вернувшись в Италию во время пандемии коронавируса.

По информации Foot Mercato, 27-летний аргентинец принял решение провести карантин в своем доме в Ломбардии, являющемся одним из главных мест распространения коронавируса в стране. После чего Мауро объяснился перед болельщиками.

– У меня было разрешение на возвращение в страну от итальянских властей. Безусловно, все мы будем следовать рекомендациям правительства и органов здравоохранения, чтобы не подвергнуть риску заражения членов нашей семьи, – сказал нападающий в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Икарди хотел вернуться в серию А – в трансфере форварда заинтересован «Ювентус». Сумма сделки может составить 65 миллионов евро.

В текущем сезоне аргентинец провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

Парижане имеют возможность выкупить аргентинца за 80 миллионов евро, но в связи с напряженной ситуацией между футболистом и лидерами команды – Неймаром и Килианом Мбаппе – руководство клуба может отказаться выкупать игрока.