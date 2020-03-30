Олег Иванов: По последнему месту в РПЛ еще ничего не решено

– Сейчас главное, чтобы это все быстрее прекратилось, и пострадавших было как можно меньше. А там, как Бог даст. Скажут играть, доиграем. Если примут другое решение, то и его примем. По последнему месту в РПЛ еще ничего не решено. За восемь туров можно заработать 24 очка, а для нас одна-две победы, и можно работать, – цитирует Иванова Sport24.ru.
В нынешнем сезоне на счету 33-летнего россиянина 22 матча, в которых он отметился одним результативным пасом.
Напомним, что чемпионат России официально приостановлен до 10 апреля. На момент паузы было сыграно 22 тура из 30. «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
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