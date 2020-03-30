«Астон Вилла» оштрафует Грилиша за несоблюдение карантина

– Капитан нашего клуба Джек Грилиш признал, что его решение покинуть свой дом было неправильным и совершенно ненужным. Игрок будет подвергнут дисциплинарному взысканию и оштрафован. Данные финансовые средства будут пожертвованы Университетской больнице в Бирмингеме, – говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что накануне 24-летний полузащитник посетил одну из вечеринок своего бывшего одноклубника Росса Маккормака и затем, возвращаясь домой, попал в ДТП.
Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». В текущем сезоне он отыграл 31 матч, забил девять голов и сделал семь результативных передач. Его команда занимает предпоследнее, 19-е место в АПЛ, набрав 25 очков после 25 туров.
13 марта все футбольные соревнования в Англии были приостановлены до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.
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