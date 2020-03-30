«Астон Вилла» оштрафует Грилиша за несоблюдение карантина Пресс-служба «Астон Виллы» объявила о том, что капитан команды Джек Грилиш будет оштрафован за нарушение карантина.

– Капитан нашего клуба Джек Грилиш признал, что его решение покинуть свой дом было неправильным и совершенно ненужным. Игрок будет подвергнут дисциплинарному взысканию и оштрафован. Данные финансовые средства будут пожертвованы Университетской больнице в Бирмингеме, – говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что накануне 24-летний полузащитник посетил одну из вечеринок своего бывшего одноклубника Росса Маккормака и затем, возвращаясь домой, попал в ДТП.

Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». В текущем сезоне он отыграл 31 матч, забил девять голов и сделал семь результативных передач. Его команда занимает предпоследнее, 19-е место в АПЛ, набрав 25 очков после 25 туров.

13 марта все футбольные соревнования в Англии были приостановлены до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.