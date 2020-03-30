Камавинга хочет перейти в «Реал» Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга определился с клубом, в котором хочет продолжить свою карьеру.

Согласно информации Marca, 17-летний француз желает перейти в «Реал».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб видит в полузащитнике потенциальную замену бразильцу Каземиро и может выделить на данный трансфер 50-60 миллионов евро. Игроком также продолжают интересоваться «Ливерпуль», «ПСЖ», «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

Камавинга дебютировал за взрослую команду «Ренна» в марте 2019 года в игре против «Анже» (3:3). В общей сложности он провел за клуб 43 матча, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт с командой действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона евро.