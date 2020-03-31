«Ньюкасл» уволил персонал Клуб стал первым в АПЛ, пошедшим на такой шаг.

Ньюкасл» уволил весь персонал, не входящий в первую команду. На такие меры пришлось пойти из-за убытков, связанных с отменой матчей в результате пандемии коронавируса.

Это решение коснулось скаутов, тренеров академий, работников благотворительной организации фонда и инициировано с целью обеспечения выживания клуба, который ежемесячно теряет около одного млн фунтов из-за невозможности проводить домашние матчи, сообщает The Guardian.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.