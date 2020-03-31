«Ювентус» может продать Роналду Клуб терпит убытки из-за пандемии коронавируса в мире.

Туринский «Ювентус» испытывает финансовые трудности и, возможно, не сможет платить Криштиану Роналду его прежнюю зарплату.

Как сообщает II Messaggero, рассматривается несколько вариантов. Один из них — снижение зарплаты. По нынешнему договору Роналду зарабатывает 31 млн евро в год. Второй вариант — продажа. Если это произойдет, «Ювентус» будет требовать не менее 70 млн евро.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.