«Тоттенхэм» отправил в отпуск более 500 сотрудников

Лондонский «Тоттенхэм» отправил в отпуск 550 сотрудников клуба. Футболистов это решение не касается.
«Деятельность клуба фактически прекратилась, некоторые из наших фанатов потеряют работу, а большинство будет беспокоиться о своем будущем. Наши спонсоры будут обеспокоены своим бизнесом, а наши медиа-партнеры не уверены, когда мы снова сможем играть.
Мы видим, как некоторые из крупнейших клубов в мире, такие как «Барселона», «Бавария» и «Ювентус», предпринимают шаги по сокращению своих расходов. Мы также приняли трудное решение — в целях защиты рабочих мест уменьшить вознаграждение всех 550 сотрудников за апрель и май на 20%, отправив всех в отпуск», — приводит слова президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви официальный сайт клуба.
Первенство АПЛ приостановлено из-за пандемии коронавируса. Из-за пандемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай У Пелино коронавирус. Главного тренера «Локомотива» не хотели пускать в страну Наставник ярославского «Локомотива» Майк Пелино и его жена заразились COVID-19. 30.03.2020 00:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Для них болезнь куда опаснее. Кто из спортивных руководителей заразился коронавирусом Заболевание у людей старшего возраста, к которым относятся многие функционеры, может перетекать в тяжелые формы. 29.03.2020 21:00 Футбол Иванова Дарья 4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев В «Магнитке» режут. Пока контракты В «Металлурге» включили режим жесткой экономии. Лидерам предложили новые финансовые условия, в разы меньше прежних. Не все на них согласились.
29.03.2020 18:30 Хоккей Домрачев Владислав «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей