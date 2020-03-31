«Тоттенхэм» отправил в отпуск более 500 сотрудников Их зарплаты в апреле и мае сокращены на 20%.

Лондонский «Тоттенхэм» отправил в отпуск 550 сотрудников клуба. Футболистов это решение не касается.

«Деятельность клуба фактически прекратилась, некоторые из наших фанатов потеряют работу, а большинство будет беспокоиться о своем будущем. Наши спонсоры будут обеспокоены своим бизнесом, а наши медиа-партнеры не уверены, когда мы снова сможем играть.

Мы видим, как некоторые из крупнейших клубов в мире, такие как «Барселона», «Бавария» и «Ювентус», предпринимают шаги по сокращению своих расходов. Мы также приняли трудное решение — в целях защиты рабочих мест уменьшить вознаграждение всех 550 сотрудников за апрель и май на 20%, отправив всех в отпуск», — приводит слова президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви официальный сайт клуба.

Первенство АПЛ приостановлено из-за пандемии коронавируса. Из-за пандемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.