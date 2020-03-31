«Интер» не продлит аренду Алексиса Санчеса Форвард вернется в «Манчестер Юнайтед».

«Интер» не планирует продлевать аренду нападающего Алексиса Санчеса еще на один сезон.

Как сообщает Daily Telegraph, в миланском клубе считают, что 31-летний чилиец не будет получать достаточного количества игрового времени.

В текущем сезоне Санчес провел 15 матчей, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Его стоимость оценивается в 20 млн евро.