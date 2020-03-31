Григорий Иванов: Впервые слышу, что РПЛ объявила клубам о том, что сезон приостановлен до лета

Сегодня комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что по его сведениям, чемпионат России не будет возобновлен ранее 30 мая. Эту информацию прокомментировал президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.
«Я впервые слышу, что РПЛ объявила клубам о приостановлении сезона до лета, – заявил Иванов в интервью Sport24.ru – Возможно, нам действительно уже что-то сообщили, но мы пока не работаем, и я не знаю, приходила ли какая-то бумага от лиги. Пока команда в отпуске до 1 мая. Так поступили не только мы, но и многие другие клубы. Мы так сделали, потому что легионерам нужно было успеть выехать к своим семьям за границу до их закрытия. Слава богу, у нас все успели».
Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков.
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