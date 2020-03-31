Заразившийся коронавирусом бывший вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии О диагнозе экс-голкипера «Барселоны» и «Фенербахче» стало известно 28 марта.

Турецкий новостной портал Milliyet сообщает, что бронзовый призер чемпионата мира 2002 года Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения COVID-19.

Бывшего вратаря сборной Турции госпитализировали несколько дней назад, диагностировав опасную инфекцию. В данный момент состояние 46-летнего Речбера вызывает серьезные опасения у его врачей.

Рюштю с 1994 по 2012 годы провел 120 матчей в составе сборной Турции, став бронзовым призером чемпионата мира 2002 года и Евро-2008. На клубном уровне голкипер выступал за «Антальяспор», «Фенербахче», «Бешикташ» и испанскую «Барселону».

Шестикратный чемпион Турции завершил профессиональную карьеру в 2012 году.