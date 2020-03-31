Станислав Черчесов: Кокорин и Мамаев пока не заслужили вызов в сборную Россию Главный тренер национальной команды рассказал о том, кто мог бы сыграть за национальную команды.

Станислав Черчесов дал интервью для YouTube канала сборной России по футболу. Помимо всего прочего главный тренер национальный команды ответил на вопрос о том собирается ли он вызывать возобновивших карьеру после условно-досрочного освобождения Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Я с Кокориным не разговаривал, мой номер с этого времени не менялся, – сказал Черчесов. – Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить, у него был большой перерыв в футболе, теперь задача – восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага. Но то, что с ним случилось, не красит любого человека, не только спортсмена, но если случилось, значит случилось, он уже свое отбыл. Мы все это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал.

Сейчас задача Кокорина – показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю.

Конкуренция в сборной есть практически на всех позициях. Мы должны сравнивать не то, что происходит у нас внутри, а смотреть на лучшие сборные миры. Мы в какой-то степени иногда искусственно создаем конкуренцию, даем шанс молодым, кто себя проявляет. Мы смотрим на психологию победителя, стараемся разглядеть породу, ведь стоять под флагом и гимном не каждому дано».

28 и 31 марта сборная России должна была провести выездные товарищеские матчи против команды Швеции и Молдавии, однако все международные встречи были отменены из-за пандемии коронавируса.