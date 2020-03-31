Станислав Черчесов: Кокорин и Мамаев пока не заслужили вызов в сборную Россию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 марта 2020 17:36ФутболШарафудинов Виктор

Станислав Черчесов: Кокорин и Мамаев пока не заслужили вызов в сборную Россию

Главный тренер национальной команды рассказал о том, кто мог бы сыграть за национальную команды.

Станислав Черчесов дал интервью для YouTube канала сборной России по футболу. Помимо всего прочего главный тренер национальный команды ответил на вопрос о том собирается ли он вызывать возобновивших карьеру после условно-досрочного освобождения Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Я с Кокориным не разговаривал, мой номер с этого времени не менялся, – сказал Черчесов. – Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить, у него был большой перерыв в футболе, теперь задача – восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага. Но то, что с ним случилось, не красит любого человека, не только спортсмена, но если случилось, значит случилось, он уже свое отбыл. Мы все это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал.

Сейчас задача Кокорина – показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю.

Конкуренция в сборной есть практически на всех позициях. Мы должны сравнивать не то, что происходит у нас внутри, а смотреть на лучшие сборные миры. Мы в какой-то степени иногда искусственно создаем конкуренцию, даем шанс молодым, кто себя проявляет. Мы смотрим на психологию победителя, стараемся разглядеть породу, ведь стоять под флагом и гимном не каждому дано».

28 и 31 марта сборная России должна была провести выездные товарищеские матчи против команды Швеции и Молдавии, однако все международные встречи были отменены из-за пандемии коронавируса.

Роналду может покинуть Турин ради «МЮ», а Влашич – сменить в «Реале» Модрича Новая порция свежих трансферных слухов. 30.03.2020 16:30 Футбол Зибрак Артем
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
От спартаковца Тила до зенитовца Халка. Топ-10 трансферов из-за границы «Зенит» потратил 165 млн евро на пятерых самых дорогостоящих футболистов в клубной истории. 31.03.2020 14:00 Футбол Зибрак Артем
Сколько миллионов отберет коронавирус у Месси и других звезд. Полный расклад «Барселона» одной из первых в мировом футболе наглядно продемонстрировала, какими будут экономические последствия пандемии коронавируса для топ-клубов. 30.03.2020 18:00 Футбол Мощенко Захар
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Пойдет ли Атюшов на 25-й «круг»? Ветеран может установить отечественный рекорд долгожительства Профессор Игорь Ларионов в эмоциональном интервью по горячим следам МЧМ-2020 заявил: «В КХЛ засилье ветеранов». 30.03.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
18:46 Фигурное катание Косторная показала, как тренируется дома во время карантина (видео)
18:31 Шахматы Непомнящий поднялся на четвертую строчку рейтинга FIDE
18:18 Шахматы Супруга гроссмейстера Ароняна и участница семи шахматных олимпиад скончалась от последствий ДТП
18:11 Биатлон Анфиса Резцова: Соблюдаю все меры по защите от коронавируса, сижу дома, читаю с дочкой книжки
18:09 Биатлон Анфиса Резцова: Не Губерниеву переименовывать стадион, носящий мое имя
18:07 Баскетбол ФИБА проведет плей-офф Лиги чемпионов осенью в формате «Финала восьми»
17:52 Олимпиада Слушания по делу WADA и РУСАДА официально перенесли на июль
17:42 Футбол Станислав Черчесов: В первый раз за 56 лет надел маску
17:36 Футбол Станислав Черчесов: Кокорин и Мамаев пока не заслужили вызов в сборную Россию
17:24 Футбол Заразившийся коронавирусом бывший вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии
16:57 Футбол Бундеслига не возобновится до 30 апреля, варианты завершения сезона обсудят 17 апреля
16:53 Футбол Четыре клуба АПЛ настаивают на отмене сезона
16:35 Футбол Нападающий «Сампдории» Габбьядини выздоравливает после заражения коронавирусом
16:24 Футбол Григорий Иванов: Впервые слышу, что РПЛ объявила клубам о том, что сезон приостановлен до лета
16:10 Футбол Пепе Рейна – о коронавирусе: Я не мог нормально дышать, это были худшие моменты моей жизни
15:58 Футбол «МЮ» предложил Санчо зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю
15:36 Футбол «Манчестер Сити» предложит 80 млн евро за Иско
15:20 Футбол УЕФА рассматривает возможные даты возобновления европейских чемпионатов
15:04 Футбол Андрей Ещенко: Думаю, игроки «Спартака» пойдут на сокращение зарплаты
14:44 Футбол «Интер» не продлит аренду Алексиса Санчеса
Главврач больницы в московской Коммунарке заразился коронавирусом
В Хабаровском крае увеличилось количество больных коронавирусом
В Тюменской области к 31 марта выявили двух новых заболевших коронавирусом
Радий Хабиров ввел режим самоизоляции для всех жителей Башкирии из-за коронавируса
В Татарстане выздоровел второй заразившийся коронавирусом пациент
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика