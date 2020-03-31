Станислав Черчесов: В первый раз за 56 лет надел маску Главный тренер сборной России рассказал о том, как проводит время на карантине.

Национальная команда страны в условиях пандемии коронавируса работает в удаленном режиме. Об этом в интервью для YouTube-канала сборной России рассказал ее главный тренер Станислав Черчесов.

«На удаленке работаем, когда надо – встречаемся, – отметил Станислав Саламович. – Мы и раньше переписывались и перезванивались, но сейчас меньше информации, игр нет, анализировать можно только прошлые матчи. Понятно, что мы скучаем по болельщикам и играм, но если ситуация такая, то надо ее принять и максимально выполнять необходимые требования

Маску я вчера надел в первый раз за 56 лет, потому что надо было выйти. Если есть рекомендация, то почему я должен пренебрегать? Руки я и так часто мыл всегда.

Задача нашей футбольной семьи – подавать пример болельщикам и простым людям, чтобы вели себя соответствующе. Дисциплина выходит на первый план. Россияне должны еще раз показать, что способны справляться с любыми недугами».

28 и 31 марта сборная России должна была провести выездные товарищеские матчи против команды Швеции и Молдавии, однако все международные встречи были отменены.