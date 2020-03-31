Игроки «Спартака» продолжат тренироваться дома до 4 мая Коронавирус диктует спортсменам свои правила.

Футбольный клуб «Спартак» на своем официальном сайте сообщил о том, что игроки продолжат поддерживать форму дома в самоизоляции как минимум до 4 мая.

Вот, что сказано в заявлении клуба:

«В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб ФК «Спартак-Москва» приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома.

При этом игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба.

Предварительно, тренировки первой команды возобновятся 4 мая.

ФК «Спартак-Москва» желает всем болельщикам здоровья, терпения и выдержки! Наша сила – в единстве!»

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. «Спартак» занимает восьмое место, набрав 28 очков.