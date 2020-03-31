Игроки «Спартака» продолжат тренироваться дома до 4 мая

Футбольный клуб «Спартак» на своем официальном сайте сообщил о том, что игроки продолжат поддерживать форму дома в самоизоляции как минимум до 4 мая.
Вот, что сказано в заявлении клуба:
«В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб ФК «Спартак-Москва» приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома.
При этом игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба.
Предварительно, тренировки первой команды возобновятся 4 мая.
ФК «Спартак-Москва» желает всем болельщикам здоровья, терпения и выдержки! Наша сила – в единстве!»
Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. «Спартак» занимает восьмое место, набрав 28 очков.
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