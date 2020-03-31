Защитник «Баварии» Боатенг попал в аварию (фото) Футболист врезался в ограждение на автомагистрали на своем «Мерседесе».

TV Oberfranken сообщает, что защитник «Баварии» Жером Боатенг попал в аварию на автомагистрали A9 на пути из Мюнхена и Лейпциг. Футболист ехал к своему сыну.

Боатенг потерял управление, и его «Мерседес» врезался в ограждение. Жером не пострадал, но его автомобилю был нанесен ущерб в размере 25 тысяч евро. Журналисты отмечают, что на машине была установлена летняя резина.