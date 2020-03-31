Дмитрий Селюк: Можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд в РПЛ - Советский спорт
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31 марта 2020 20:22ФутболШарафудинов Виктор

Дмитрий Селюк: Можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд в РПЛ

Известный футбольный агент поделился мыслями по поводу приостановки чемпионата России.

Дмитрий Селюк прокомментировал приостановку футбольных соревнований в России, отметив, что ситуацию можно было бы использовать для того, чтобы уже со следующего сезона увеличить число участников чемпионата до 18.

«Через два месяца, судя по опыту Китая, где уже возобновляют футбол, все должно наладиться, – заявил Селюк в интервью «Матч ТВ». – Поэтому, думаю, до конца мая будет карантин, а в июне большинство чемпионатов можно будет доиграть. Если все же будет негативный сценарии событий, что и в июне все будет закрыто, то, возможно, УЕФА даст июль на окончание сезона. Считаю, в России можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд. Все равно РФС вынашивает эту идею. Две команды присоединятся, никто не вылетает.

Единственное, надо думать, кто попадает в еврокубки. В силу того, что я сотрудничаю со многими командами, я ни за кого не болею, но в принципе «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» по уровню футбола наиболее подходят, чтобы представлять Россию в Лиге чемпионов. Кого бы подтянул еще – это «Спартак». Пусть он не находится сейчас высоко, но это тот клуб, который безусловно должен играть в Европе, тем более после зимнего перерыва они точно по игре в шестерке лучших в России».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30.

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