В Интернете опубликовали фотографии новой формы сборной России Первоначальный вариант от Adidas Российский футбольный союз не устроил.

Сайт Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии новой формы сборной России от компании Adidas. В этих комплектах команда Станислава Черчесова сыграла бы на чемпионате Европы в 2020 году, если бы он не был перенесен. Судя по всему, эту форма сборная будет использовать в следующем сезоне.

Напомним, что в ноябре прошлого года российская сборная отказалась играть в новой форме от Adidas, поскольку триколор на рукавах был нанесен неправильно и напоминал не российский флаг, а сербский.