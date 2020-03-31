«Манчестер Юнайтед» надеется переманить Де Лигта из «Ювентуса» Туринский клуб в прошлом году приобрел защитника сборной Голландии у «Аякса» за 85,5 млн евро.

Британская газета The Daily Mirror сообщает о том, что «Манчестер Юнайтед» собирается во время работы ближайшего трансферного окна приобрести 20-летнего центрального защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта.

Руководство «МЮ» нисколько не смущает тот факт, что голландец перешел в туринский клуб лишь в прошлом году, и на этом трансфере экономить не собираются.

Transfermarkt в данный момент оценивает Де Лигта в 75 млн евро, но «Старая синьора» заплатила «Аяксу» больше – 85,5 млн.

В нынешнем сезоне Де Лигт с учетом всех турниров сыграл за «Ювентус» 27 матчей, забив 2 мяча.