«Ливерпуль» собирается вернуть Стерлинга из «Манчестер Сити» Нападающий сборной Англии перешел в манчестерский клуб в 2015 году за 63,7 миллиона евро.

Французская газета L’Equipe сообщает, что «Ливерпуль» собирается вернуть в команду Рахима Стерлинга, который с 2015 года выступает за «Манчестер Сити».

Пять лет назад свое решение покинуть красных Стерлинг обосновал желанием выигрывать трофеи. В составе «горожан» Рахим дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги.

Окончательное решение о возможном трансфере будет принято после того, как в «Ливерпуле» утвердят бюджет на следующий сезон. Напомним, что УЕФА запретил «Манчестер Сити» выступать в еврокубках в двух ближайших сезонах за нарушения финансового Fair Play.

Сам Стерлинг в недавних интервью не исключил возможности возвращения на «Энфилд.

В нынешнем сезоне 25-летний фланговый нападающий забил 11 голов и сделал две результативные передачи в 24 матчах АПЛ. В данный момент его трансферная стоимость оценивается в 160 млн евро.