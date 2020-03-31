В Голландии запрет на проведение соревнований продлили до 28 апреля Даже если чемпионат страны возобновят в мае, до 1 июня команды будут играть при пустых трибунах.

Сегодня 31 марта кабинет министров Королевства Нидерландов объявил о том, что запрет на проведение всех спортивных соревнований на территории страны продлевается с 6 апреля до 28 апреля. Об этом сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Вдобавок принято решение, что даже если после 28 апреля будет возобновлен чемпионат Голландии по футболу, до 1 июня все матчи будут проходить при пустых трибунах.

Из-за пандемии коронавируса в чемпионате Голландии удалось провести 26 неполных туров из 34. Сыграв по 25 матчей, первое и второе место делят «Аякс» и АЗ из Алкмара, набрав по 56 очков. Третье место занимает «Фейеноорд». Роттердамский клуб в 25 встречах набрал 50 очков.