Леонид Слуцкий: Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат Футболисты «Рубина» работают по индивидуальному плану, а иностранцам разрешили улететь домой.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью для телеканала «Матч Премьер» рассказал о том, как футболисты его команды поддерживают форму в условиях карантина.

«Никто не знает, как переживать эту ситуацию, она впервые для человечества в последнюю сотню лет, – заявил Слуцкий. – Не понимаешь, как работать с командой. Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов».

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. «Рубин» занимает 14-е место, набрав 24 очка.