Леонид Слуцкий: Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 марта 2020 22:36ФутболШарафудинов Виктор

Леонид Слуцкий: Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат

Футболисты «Рубина» работают по индивидуальному плану, а иностранцам разрешили улететь домой.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью для телеканала «Матч Премьер» рассказал о том, как футболисты его команды поддерживают форму в условиях карантина.

«Никто не знает, как переживать эту ситуацию, она впервые для человечества в последнюю сотню лет, – заявил Слуцкий. – Не понимаешь, как работать с командой. Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов».

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. «Рубин» занимает 14-е место, набрав 24 очка.

Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Охотники за головами. Кого будут стремиться получить топ-клубы в это межсезонье 30 апреля истекают контракты у многих игроков КХЛ. Уже наверняка можно сказать, что кто-то отправится за океан. 31.03.2020 13:00 Хоккей Кузютина Елена
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Леонид Слуцкий: Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат Шевченко попросила UFC перенести поединок против Калдервуд Дмитрий Селюк: Можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд в РПЛ
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
От спартаковца Тила до зенитовца Халка. Топ-10 трансферов из-за границы «Зенит» потратил 165 млн евро на пятерых самых дорогостоящих футболистов в клубной истории. 31.03.2020 14:00 Футбол Зибрак Артем
Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Нож вместо клюшки, подружка вместо гантели! Что делают хоккеисты в режиме самоизоляции Домашние тренировки, кулинария и уход за собой – в обзоре соцсетей известных игроков. 31.03.2020 16:00 Хоккей Кузютина Елена
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
23:16 Хоккей Московское «Динамо» могут покинуть Индрашис и Афиногенов, а самим бело-голубым нужен Лехтеря
23:05 Формула-1 Руководитель «Ред Булла» Хорнер: Команды Ф1 обсуждают вопрос о переносе введения нового регламента
22:47 Хоккей Генеральный менеджер «Торонто»: Продолжаем погоню за Барабановым
22:36 Футбол Леонид Слуцкий: Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат
22:23 Футбол В Голландии запрет на проведение соревнований продлили до 28 апреля
22:14 Футбол «Ливерпуль» собирается вернуть Стерлинга из «Манчестер Сити»
21:57 Хоккей Минская «Юность» обыграла «Шахтер» и вышла вперед в финальной серии
21:47 Фигурное катание Загитова опубликовала ускоренное видео своей тренировки и призвала оставаться дома
21:29 Футбол «Манчестер Юнайтед» надеется переманить Де Лигта из «Ювентуса»
21:18 Футбол ФИФА создаст экстренный фонд для помощи клубам и лигам, пострадавшим из-за последствий пандемии
21:06 ММА Шевченко попросила UFC перенести поединок против Калдервуд
20:55 Хоккей Бывший форвард московского «Динамо» Фроликов скончался на 64-м году жизни
20:42 Футбол В Интернете опубликовали фотографии новой формы сборной России
20:22 Футбол Дмитрий Селюк: Можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд в РПЛ
20:12 Футбол Защитник «Баварии» Боатенг попал в аварию (фото)
19:54 Хоккей Швед Хедман из «Тампы» – лучший защитник НХЛ по версии хоккеистов
19:42 Хоккей Макдэвида назвали лучшим форвардом НХЛ, Кучеров – четвертый по результатам голосования
19:34 Хоккей Лучшим вратарем НХЛ игроки назвали Прайса, Василевский занял в опросе 2-е место, а Бобровский – 4-е
19:18 Футбол Игроки «Спартака» продолжат тренироваться дома до 4 мая
19:12 Теннис В WTA рассматривают возможность продления сезона
Главврач больницы в московской Коммунарке заразился коронавирусом
«Как в клетке». Чем занимаются тагильчане в самоизоляции из-за коронавируса
«Это наша боль»: нижегородский бизнесмен о выживании на карантине
В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика