«Милан» хочет купить Милика Польский игрок может сменить клуб уже в это летнее трансферное окно.

«Милан» планирует приобрести форварда «Наполи» Аркадиуша Милика.

Как сообщает Calciomercato, миланцы ищут забивного нападающего после продажи зимой Кшиштофа Пентека и возможного ухода Златана Ибрагимовича.

Ранее сообщалось, что Миликом заинтересовались также «Тоттенхэм» и «Шальке». «Наполи» планирует продать игрока за сумму не менее 35 млн евро.

В текущем сезоне Милик сыграл в 22 матчах, забив 12 мячей. Его контракт действует до лета следующего года.