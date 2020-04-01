«Милан» хочет купить Милика

«Милан» планирует приобрести форварда «Наполи» Аркадиуша Милика.
Как сообщает Calciomercato, миланцы ищут забивного нападающего после продажи зимой Кшиштофа Пентека и возможного ухода Златана Ибрагимовича.
Ранее сообщалось, что Миликом заинтересовались также «Тоттенхэм» и «Шальке». «Наполи» планирует продать игрока за сумму не менее 35 млн евро.
В текущем сезоне Милик сыграл в 22 матчах, забив 12 мячей. Его контракт действует до лета следующего года.
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