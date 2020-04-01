«Тоттенхэм» оценил Кейна в 200 млн фунтов

Руководство лондонского «Тоттенхэма» оценило нападающего Гарри Кейна в 200 млн фунтов стерлингов, надеясь удержать игрока в составе команды.
Как сообщает Daily Mail, таким образом в клубе стараются оградить футболиста от покупки конкурентами. Руководство «шпор» считает, что никто не в состоянии заплатить такую сумму из-за пандемии коронавируса.
Кейн в январе травмировал бедро и с тех пор не выходил на поле. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забив 17 голов и отдав две результативные передачи.
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