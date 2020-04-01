«Эвертон» хочет купить Бэйла и Рэмси Два валлийских футболиста могут вернуться в АПЛ.

«Эвертон» заинтересован в покупке форварда «Реала» Гарета Бэйла и полузащитника Арона Рэмси из «Ювентуса».

Как сообщает 90min.com, президент «Эвертона» Фархад Мошири уверен, что новый тренер команды, Карло Анчелотти — отличный специалист, готовый вернуть клуб на вершины АПЛ, но итальянскому специалисту не хватает качественных футболистов в составе.

Рэмси провел в текущем сезоне Серии А 24 матча, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. На счету Бэйла — 18 игр в Примере, три гола и две передачи.