Игроки «Спартака» пошли на сокращение зарплат Ситация связана с пандемией коронавируса и введенным в связи с этим карантином.

Игроки московского «Спартака» согласились на значительное понижение зарплат из-за приостановки сезона РПЛ.

«Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты первой команды «Спартака» приняли решение о том, что готовы пойти на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона. Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40% меньше. Таким образом наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.