Игроки «Милана» пожертвовали один млн евро на борьбу с коронавирусом Средства будут направлены в больницы наиболее пострадавшего региона Италии — Ломбардии.

Итальянский «Милан» объявил, что игроки и главный тренер команды пожертвовали часть своих зарплат на поддержку больниц Ломбардии, которые продолжают бороться с пандемией коронавируса.

Общая сумма пожертвования составила один млн евро, сообщает Eurohoops. Ранее сообщалось, что владелец клуба Джорджо Армани лично пожертвовал 1,25 млн на эти же цели.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.