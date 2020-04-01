Игроки «Милана» пожертвовали один млн евро на борьбу с коронавирусом - Советский спорт
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01 апреля 2020 14:20ФутболТрофименко Кирилл

Игроки «Милана» пожертвовали один млн евро на борьбу с коронавирусом

Средства будут направлены в больницы наиболее пострадавшего региона Италии — Ломбардии.

Итальянский «Милан» объявил, что игроки и главный тренер команды пожертвовали часть своих зарплат на поддержку больниц Ломбардии, которые продолжают бороться с пандемией коронавируса.

Общая сумма пожертвования составила один млн евро, сообщает Eurohoops. Ранее сообщалось, что владелец клуба Джорджо Армани лично пожертвовал 1,25 млн на эти же цели.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.

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