Томас Цорн: Всех иностранцев отпустили домой Латиноамериканские легионеры «Спартака» остались в Москве, европейцы разъехались.

Спортивный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал новость о том, что футболисты первой команды пошли на понижение зарплаты в 40% на время карантина из-за коронавируса.

«В марте ребята тренировались и ждали возобновления сезона, поэтому о сокращении зарплаты за этот месяц речи не было. Пока есть договоренность только относительно апреля, что будет в мае, будем смотреть. Все будет зависеть от карантина. Всех иностранцев мы отпустили домой, но не все улетели, к примеру, латиноамериканские легионеры остались в Москве, а европейцы разъехались» — приводит Sport24 слова Цорна.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.