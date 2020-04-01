Общее собрание клубов РПЛ состоится в конце нынешней недели Об этом заявил гендиректор «Уфы».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о том, что общее собрание клубов российской премьер-лиге будет проведено в конце нынешней недели. Обсуждать будут возможность возобновления чемпионата.

«На видеоконференции с УЕФА представителей клубов не было, и мы пока не получали рекомендаций от УЕФА, РФС и РПЛ, – заявил Газизов в интервью Sport24.ru – Ждем. В конце недели должно состояться дистанционной общее собрание клубов».

Официально чемпионат России приостановлен до 10 апреля, однако во многих клубах, включая «Спартак» и ЦСКА, карантин уже продлили до начала мая.

Напомним, что в турнире было сыграно 22 тура из 30.