УЕФА отложил старт сезона-2020/21 на неопределенный срок

Такие решения были приняты по итогам видеоконференции с участием 55 ассоциаций, входящих в УЕФА. Вот полный список:
- Все официальные матчи мужских и женских сборных (включая «Финалы четырех» за последние четыре путевки в финальную стадию Евро-2020, который, напомним, пройдет летом 2021 года) отложены с июня на неопределенный срок;
- Все товарищеские матчи мужских и женских сборных отложены с июня на неопределенный срок;
- Намеченный на май мужской Евро для игроков не старше 17 лет отменен;
- Намеченный на июль женский Евро для игроков не старше 19 лет отменен;
- Женский Евро для игроков не старше 17 лет и мужской Евро для игроков не старше 19 лет перенесены с мая и июля на неопределенный срок;
- Даты регистрации участников и старта квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21 перенесены на неопределенный срок;
- Лицензирование участников внутренних соревнований и проверкамфинансового фэйр-плей для сезона-2020/21 перенесены на неопределенный срок.
Принятые меры связаны с пандемией коронавируса, динамика которой не позволяет точно спрогнозировать сроки возобновления внутренних и международных турниров-2019/20. Учитывая перенос июньских матчей сборных, можно предположить, что УЕФА допускает, что соревнования этого сезона будут доиграны уже в июле-августе.Отметим, что квалификации ЛЧ и ЛЕ-2020/21 должны были начаться 23 июня.
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