УЕФА отложил старт сезона-2020/21 на неопределенный срок

Такие решения были приняты по итогам видеоконференции с участием 55 ассоциаций, входящих в УЕФА. Вот полный список:

- Все официальные матчи мужских и женских сборных (включая «Финалы четырех» за последние четыре путевки в финальную стадию Евро-2020, который, напомним, пройдет летом 2021 года) отложены с июня на неопределенный срок;

- Все товарищеские матчи мужских и женских сборных отложены с июня на неопределенный срок;

- Намеченный на май мужской Евро для игроков не старше 17 лет отменен;

- Намеченный на июль женский Евро для игроков не старше 19 лет отменен;

- Женский Евро для игроков не старше 17 лет и мужской Евро для игроков не старше 19 лет перенесены с мая и июля на неопределенный срок;

- Даты регистрации участников и старта квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21 перенесены на неопределенный срок;

- Лицензирование участников внутренних соревнований и проверкамфинансового фэйр-плей для сезона-2020/21 перенесены на неопределенный срок.