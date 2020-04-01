В «Рубине» распустили игроков по домам до 30 апреля Ранее футболисты казанской команды тренировались индивидуально на базе.

Официальный сайт казанского «Рубина» сообщает о том, что тренерский штаб Леонида Слуцкого принял решение прекратить индивидуальные тренировки на клубной базе и отпустить игроков по домам до 30 апреля.

Все футболисты получили индивидуальные программы и будут заниматься самостоятельно в режиме самоизоляции. Сроки самоизоляции будут корректироваться в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки и сроков возобновления сезона.

После 22 сыгранных туров «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 23 очка.