Александр Медведев: «Зенит» ведет переговоры с командой и тренерским штабом о сокращении зарплаты

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с футболистами и тренерами о сокращении зарплат в условиях пандемии коронавируса.
«Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большей части дохода, экономические сложности коснулись всех без исключений, – заявил Медведев в интервью Чемпионат.com – Очевидно, что даже лидеры европейского футбола вынуждены предпринимать антикризисные меры. Например, в «Барселоне» зарплаты игрокам сократили до 70%. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба.
Каждый в «Зените» осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат мера необходимая, но эффективная – она поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Это касается не только игроков, но и клуба в целом.
Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены».
Действующий чемпион России «Зенит» лидирует после 22 туров, набрав 50 очков. У ближайших преследователей «Локомотива» и «Краснодара» по 41.
РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая.
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