Артем Дзюба: В «Зените» ввели штрафы за нарушение карантина Выходить из дому можно только в аптеку или в магазин.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о том, что клуб из Санкт-Петербурга в условиях пандемии коронавируса ввел штрафы за нарушения карантина.

«Я постоянно мою руки и никуда вообще не выхожу, – заявил Дзюба в прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки. – Все больше на жене. Выходить можно только экстренно. У нас строжайший запрет от «Зенита»: можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой размер? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Все очень строго.

Меня поражают наши люди. Не заботитесь о себе, но подумайте о других, подумайте о врачах! Знаю, что заболел главврач Коммунарки. Говорят, неплохо себя чувствует, продолжает работать. Молодец, сейчас непростое время.

У нас самая находчивая нация. Сколько было лозунгов: «Мы, русские, не сдаемся! Мы непобедимы! Да мы вообще всех поглотим! Нам ничего не страшно!» Возможно, водка отчасти спасает, но, к сожалению, сейчас ситуация плохая. Слабоумие и отвага – многие путают эти вещи.

Говорят, спортсмены не самые умные люди. Но мы как минимум дисциплинированные и прекрасно понимаем, что здоровье – наше все. Наш хлеб — это наше здоровье, наши ноги. Очень боимся».

Дзюба после 22 туров возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата, забив 13 мячей.