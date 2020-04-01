Сергей Прядкин: В данный момент мы не планируем досрочно завершать чемпионат Глава РПЛ прокомментировал ситуацию с продлением срока приостановки соревнований.

Российский футбольный союз сегодня продлил паузу в футбольных соревнования до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Ситуацию прокомментировал президент РПЛ Сергей Прядкин.

«Решение о приостановке принято с учетом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением коронавируса, – заявил Прядкин в интервью ТАСС. – Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей.

На данный момент мы не планируем досрочно завершать чемпионат и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях.

По всем важным вопросам мы продолжаем работать в тесном контакте со всеми футбольными регуляторами. Один из таких вопросов – трудовые договоры с игроками и трансферные контракты. Это общая проблема для всех без исключения.

Мы внимательно изучим рекомендации РФС, а также коллег из ФИФА, и вместе с клубами придем к консолидированному взвешенному решению.

Мы видим, как клубы и футболисты за рубежом идут навстречу друг другу в вопросе временного понижения зарплат. И я рад, что российские клубы на примере «Спартака» также находят понимание у своих игроков.

Также мы понимаем всю сложность ситуации для клубов в контексте лицензирования, поэтому вместе с коллегами из РФС мы достигли принципиального согласия о переносе даты подачи документов. При выборе нового срока мы будем руководствоваться рекомендациями УЕФА и объявим о нем дополнительно».

Напомним, что в чемпионате России было сыграно 22 тура из 30.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил о намерении доиграть 8 оставшихся туров чемпионата. Все футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая решением РФС. УЕФА рекомендовал завершить внутренние турниры до 3 августа.

«Ахмат» после 22 туров занимает последнее 16-е место, набрав 20 очков.