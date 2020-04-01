Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: Чемпионат надо заканчивать досрочно - Советский спорт
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01 апреля 2020 21:58ФутболШарафудинов Виктор

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: Чемпионат надо заканчивать досрочно

Не все клубы РПЛ разделяют мнение о том, что турнир необходимо обязательно завершить.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил о том, что чемпионат России необходимо завершить досрочно из-за пандемии коронавируса. По примеру КХЛ и Единой лиги ВТБ.

«Все клубы несут колоссальные убытки, – отметил Айдамиров в интервью ТАСС. – Если это форс-мажорное и непреодолимое обстоятельство, то надо заканчивать чемпионат, как это сделали в баскетболе, волейболе, хоккее, и готовиться спокойно к следующему чемпионату.

Сейчас у нас получается, что футболисты сыграли три тура и два месяца снова находятся в отпуске, а потом мы должны снова их готовить, заканчивать сезон и сразу начинать следующий чемпионат – я не знаю, как мы будем все это проводить.

То, что мы сейчас кулуарно слышим, нас не устраивает. Закончить этот чемпионат и сразу начать следующий – это не то, что многие ожидают».

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