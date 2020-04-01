Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: Чемпионат надо заканчивать досрочно

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил о том, что чемпионат России необходимо завершить досрочно из-за пандемии коронавируса. По примеру КХЛ и Единой лиги ВТБ.
«Все клубы несут колоссальные убытки, – отметил Айдамиров в интервью ТАСС. – Если это форс-мажорное и непреодолимое обстоятельство, то надо заканчивать чемпионат, как это сделали в баскетболе, волейболе, хоккее, и готовиться спокойно к следующему чемпионату.
Сейчас у нас получается, что футболисты сыграли три тура и два месяца снова находятся в отпуске, а потом мы должны снова их готовить, заканчивать сезон и сразу начинать следующий чемпионат – я не знаю, как мы будем все это проводить.
То, что мы сейчас кулуарно слышим, нас не устраивает. Закончить этот чемпионат и сразу начать следующий – это не то, что многие ожидают».
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Станислав Черчесов: Кокорина и Мамаева сейчас на сборы не вызвал бы Главный тренер сборной России ответил на вопросы болельщиков на ютуб-канале РФС. 31.03.2020 18:30 Футбол Григорьевская Юлия У Пелино коронавирус. Главного тренера «Локомотива» не хотели пускать в страну Наставник ярославского «Локомотива» Майк Пелино и его жена заразились COVID-19. 30.03.2020 00:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав Алексей Сафонов: Слухи о закрытии «Крыльев Советов» преувеличены Агент голкипера самарского клуба Сергея Рыжикова не верит, что «Крылья» повторят в премьер-лиге судьбу «Луча», который, лишившись бюджетного финансирования, потерял место в ФНЛ. 01.04.2020 19:30 Футбол Джума Иван Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Вслед за «Адмиралом» и «Лучом» от государственной халявы нужно оторвать весь профессиональный спорт Наконец-то хотя бы на Дальнем Востоке поняли, что бюджетные деньги и профессиональный спорт – понятия несовместимые. 01.04.2020 21:00 Хоккей Славин Виталий Охотники за головами. Кого будут стремиться получить топ-клубы в это межсезонье 30 апреля истекают контракты у многих игроков КХЛ. Уже наверняка можно сказать, что кто-то отправится за океан. 31.03.2020 13:00 Хоккей Кузютина Елена «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим