Артем Дзюба: Я бы хотел играть за «Реал»

В прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, что у него есть мечта выступать за мадридский «Реал».
«В каком европейском клубе хотел бы играть? Я с детства поклонник «Реала». Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»! Любил «Реал» во времена Бекхэма, Зидана, Рауля, Роберто Карлоса, Фигу, Гути и других», – сказал Дзюба.
31-летний капитан сборной России после 22 туров возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата, забив 13 мячей.
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