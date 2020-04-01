Артем Дзюба: Я бы хотел играть за «Реал» - Советский спорт
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01 апреля 2020 22:12ФутболШарафудинов Виктор

Артем Дзюба: Я бы хотел играть за «Реал»

Нападающий сборной России рассказала о том, за какой клуб он хотел бы выступать.

В прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, что у него есть мечта выступать за мадридский «Реал».

«В каком европейском клубе хотел бы играть? Я с детства поклонник «Реала». Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»! Любил «Реал» во времена Бекхэма, Зидана, Рауля, Роберто Карлоса, Фигу, Гути и других», – сказал Дзюба.

31-летний капитан сборной России после 22 туров возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата, забив 13 мячей.

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