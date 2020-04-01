Футболисты и тренеры «Байера» согласились на сокращение зарплат Пандемия коронавируса заставляет экономить.

Официальный сайт леверкузенского «Байера» сообщил, что футболисты и тренеры команды согласились на сокращение зарплат, чтобы уменьшить финансовые потери клуба из-за приостановки соревнований.

«Мы обсуждали этот вопрос в течение последних двух недель и согласились единогласно, – заявил капитан «Байера» Ларс Бендер. – Игроки готовы отказаться от части своей заработной платы, чтобы поддержать клуб в его усилиях по преодолению кризиса, вызванного коронавирусом».

На данный момент чемпионат Германии приостановлен до 30 апреля. В первой бундеслиге было сыграно 25 туров из 34. «Байер» занимает пятое место, набрав 47 очков.