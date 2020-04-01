«Бенфика» пожертвовала 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом Деньги были направлены в Национальную службу здравоохранения Португалии.

Официальный сайт «Бенфики» сообщил о том, что Национальная служба здравоохранения Португалии закупила 51 тысячу масок, 40 тысяч пар перчаток, 750 специальных защитных очков, 750 термокостюмов и 200 инфракрасных термометров на пожертвования лиссабонского клуба.

Футболисты «Бенфики» направили 1 миллион евро на покупку медицинского оборудования для борьбы с пандемией коронавируса. Заодно клуб предоставил 5 с половинной тонн продуктов для помощи бездомным.

«У меня уже была возможность сообщить команде, что я испытываю огромную гордость за их образцовый способ поддержки, благодаря которому они объединились и предложили помощь тем, кто мужественно работает, чтобы защитить нас от этой ужасной пандемии, – заявил президент клуба Луиш Филипе Виейра. – Этот жест навсегда останется в нашей памяти и определит характер и дух этой великой группы молодых игроков из разных стран, которые понимают необходимость в том, чтобы помочь тем, кто находится на первой линии борьбы».

По состоянию на 1 апреля в Португалии выявлено 8 251 случай заражения коронавирусом. От последствий инфекции скончались 187 человек.