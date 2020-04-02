Тренер «Борнмута» отказался от части зарплаты из-за коронавируса Сезон в Англии приостановлен из-за пандемии.

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоуи добровольно отказался от части зарплаты из-за коронавируса.

Как сообщает издание The Guardian, примеру специалиста последовали его помощник Джейсон Тиндалл, технический директор Ричард Хьюз и генеральный директор Нил Блейк.

Хоуи стал первым тренером в Англии, предпринявшим такой шаг.

На момент приостановки чемпионата Англии «Борнмут» занимал 18-е место в турнирной таблице. После 29 туров команда набрала 27 очков.

Сезон в АПЛ был прерван из-за коронавируса. Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.