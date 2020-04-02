Сергей Кирьяков: Матчи без зрителей смотрятся непривычно, но нужно перетерпеть этот момент - Советский спорт
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02 апреля 2020 09:25ФутболНечаев Юрий

Сергей Кирьяков: Матчи без зрителей смотрятся непривычно, но нужно перетерпеть этот момент

Практически все национальные чемпионаты и еврокубки приостановлены из-за коронавируса.

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что футбольный сезон следует возобновить, но матчи должны проходить при пустых трибунах.

«Было бы правильным решением играть пока без болельщиков. Думаю, УЕФА понимает, что здоровье людей сейчас превыше всего, и отталкивается от этого. Конечно, матчи при пустых трибунах будут смотреться очень непривычно, и в плане эмоций это будет совсем другое дело. Но нужно просто перетерпеть этот момент», - цитируют Кирьякова «Известия».

Напомним, все ведущие европейские чемпионаты и еврокубки приостановлены из-за пандемии коронавируса. Даты возобновления турниров переносятся на все более поздние сроки.

В конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 160 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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