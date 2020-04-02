Федун обозначил убытки «Спартака» из-за вынужденной паузы в сезоне - Советский спорт
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02 апреля 2020 09:43ФутболНечаев Юрий

Федун обозначил убытки «Спартака» из-за вынужденной паузы в сезоне

Футбольный сезон в России не возобновится до 31 мая.

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал примерные потери клуба из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

«У нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте. Надо просто определиться, когда все-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Напомним, сезон в РПЛ был прерван после 22 туров. Ранее Федун говорил, что из-за убытков, которые несут клубы, необходимо отменить правило финансового fair play.

Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. В 2020 году красно-белые провели три матча. 29 феврали они обыграли «Динамо» (2:0), 9 марта уступили «Краснодару» (0:1), а 14 марта взяли верх над «Оренбургом» (3:1).

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.

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