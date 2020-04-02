Гендиректор «Зенита»: Сборы от продажи билетов, когда приходят хотя бы 10 тысяч человек, это потери Клубы несут убытки из-за вынужденной паузы в сезоне.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сложившуюся финансовую ситуацию в клубах, вызванную паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса.

«В Европе телевизионные права стоят сотни миллионов долларов, и, когда футбол не показывают, это приводит к серьезным убыткам. У нас за телеправа платят, что называется, кот наплакал

Даже небольшие сборы от продажи билетов, когда приходят 10 тысяч человек, — это финансовые потери, не говоря о 40–50 тысячах человек. Но вышло распоряжение об отсрочке налоговых платежей и социальных выплат. Это позволит клубам держаться на плаву в этот период», — цитирует Медведева РБК.

Напомним, чемпионат страны был прерван после 22 туров. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.

«Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы. Команда набрала 50 очков и на девять очков опережает идущий на втором месте «Локомотив».

В 2020 году питерцы провели три матча. 29 февраля и 9 марта они сыграли вничью с «Локомотивом» и «Уфой» соответственно (оба раза 0:0), а 14 марта разгромили «Урал» (7:1).

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.