Артем Дзюба: Я тоже хочу, чтобы Хабиб выходил на бои с российским флагом, но это его выбор Поединок россиянина с Тони Фергюсоном отменен.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своем отношении к бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.

«Я тоже хочу, чтобы Хабиб выходил на бои с российским флагом, но это его выбор. В любом случае, он делает большое наследие. Дружим ли мы с Хабибом? Это было бы громко сказано. Мы как-то через общих знакомых приветы друг другу передавали», — рассказал Дзюба во время прямого эфира на странице генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки в ее Instagram.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться в рамках турнира UFC 249 18 апреля в Бруклине. Из-за ситуации с распространением коронавируса власти штата отменили все массовые мероприятия, и промоушен был вынужден искать другое место для проведения турнира.

Вчера россиянин на своей странице в Instagram написал, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке.

Добавим, что это было уже пятая попытка UFC организовать этот бой. Ранее поединок срывался из-за проблем со здоровьем у одного из спортсменов.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах он одержал 28 побед в 28 поединках. В своем последнем бое Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье.

Фергюсон в своем послужном списке имеет 25 побед при трех поражениях. В последний раз он потерпел поражение в 2012 году. В своем последнем поединке 36-летний американец оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.