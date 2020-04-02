«Ахмат» продлил карантин до 2 мая Сезон в России не возобновится, как минимум, до 31 мая.

Руководство «Ахмата» приняло решение продлить карантин, вызванный коронавирусом, как минимум до 2 мая.

«Игроки получили индивидуальные программы и рекомендации от тренерского штаба и клубных врачей и будут заниматься самостоятельно в режиме самоизоляции», - сообщает пресс-служба клуба.

Грозненский «Ахмат» принял решение продлить карантин ориентировочно до 2 мая в связи с продлением приостановки Тинькофф РПЛ до 31 мая и ухудшением эпидемиологической обстановки. https://t.co/ho7zHM3kJ6 pic.twitter.com/uluBtc3WdZ — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) April 2, 2020

Напомним, чемпионат страны был прерван после 22 туров. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.

«Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 20 очков. В 2020 году грозненцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), и уступили «Локомотиву» (0:1) и «Динамо» (2:3).

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.