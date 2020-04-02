Бэйл намерен продолжить карьеру в «Реале» - Советский спорт
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02 апреля 2020 12:28Футбол

Бэйл намерен продолжить карьеру в «Реале»

Контракт 30-летнего валлийца с испанской командой рассчитан до лета 2022 года.

По информации the Mirror, Гарет Бэйл намерен отложить в сторону свои разногласия с Зинедином Зиданом и продолжить свое выступление за мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что после завершения нынешнего сезона атакующий полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл может покинуть мадридский «Реал». При этом в испанском клубе не исключили, что валлиец покинет Мадрид в качестве свободного агента.

Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года и с тез пор провел за мадридцев 249 матчей, в которых забил 105 мячей и сделал 67 голевых передач.

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