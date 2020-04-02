«Вест Хэм» готов предложить «Барселоне» 17 миллионов евро за Брейтуэйта Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт по окончании сезона может перебраться в чемпионат Англии.

По информации Daily Mail, английский клуб может выложить за 28-летнего датского форварда порядка 17 миллионов евро.

Напомним, что Брейтуэйт перешел в «Барселону» в феврале этого года из «Леганеса» на фоне скандала, поскольку Ла Лига одобрила его переход после закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы расстаться с Брейтуэйтом за 18 миллионов евро. Именно столько было уплачено «Леганесу».