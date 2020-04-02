Семин - о продлении паузы в РПЛ: Думаю, в складывающейся ситуации — это верное решение Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин согласен с решением РФС продлить приостановку чемпионата России до 31 мая.

«Думаю, в складывающейся ситуации — это верное решение. Если ситуация будет улучшаться, то, думаю, чемпионат откроют раньше. Другое дело — что делать нам, что делать игрокам? По всей видимости, все будут тренироваться по индивидуальной программе. Работу игроки обязательно должны делать. Обращалось ли руководство «Локомотива» по поводу урезания зарплаты? Ко мне лично нет», — приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, чемпионат страны был прерван после 22 туров. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.

«Локомотив» делит с «Краснодаром» второе-третье места в турнирной таблице. Обе команды набрали по 41 очку. В 2020 году красно-зеленые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и обыграли «Ахмат» (1:0) и «Ростов» (3:1).

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.