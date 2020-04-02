«Уфа» договорилась с игроками о сокращении зарплат Клубы несут убытки из-за паузы, связанной с распространением коронавируса.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб договорился с футболистами о понижении зарплат.

«Мы договорились. Футболисты все понимают, но говорить, какие суммы, я бы не хотел. Есть решение приостановить соревнования до 30 мая, сейчас главное остановить пандемию коронавируса. А футбол подождет. Мы на карантине с 18 марта, собираем команду 30 мая », - цитирует Газизова ТАСС.

Напомним, чемпионат страны был прерван после 22 туров. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.

«Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В 2020 году уфимцы проиграли «Краснодару» (0:2), и сыграли вничью с «Зенитом» и ЦСКА (оба раза 0:0).

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.