Президент «Сассуоло» считает, что надо завершать чемпионат Президент «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что хочет завершить чемпионат.

- В «Сассуоло» у нас всегда была четкая точка зрения: завершить чемпионат. Во-первых, нам нужно убедиться с точки зрения здоровья, это очень важно, если будут условия для тренировок. Во-вторых, думаю, что важно закончить чемпионат, не навредив следующему сезону. Но даже если условия заставят нас завершить кампанию в конце июня или начале июля, я все равно буду считать, что правильным было завершить сезон сегодня, - приводит слова Карневали Football Italia.

Накануне президент Итальянской ассоциации футболистов (AIC) Дамиано Томмази заявил, что чемпионат Италии может не возобновиться.

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что предложит продлить блокировку спортивных соревнований всех уровней до мая.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса все спортивные соревнования на территории Италии были приостановлены.