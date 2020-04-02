Оливер Кан: Правление, тренеры и игроки «Баварии» решили отказаться от 20 процентов зарплаты Член правления «Баварии» Оливер Кан рассказал о том, что в клубе решили отказаться от 20 процентов своей зарплаты.

- Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо. Таким образом они демонстрируют: мне не все равно, что происходит с моим работодателем, с другими работниками. Для нас как руководителей клуба приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о «Баварии» как о семье, - цитирует Кана пресс-служба клуба.

Ранее пресс-служба Немецкой футбольной лиги (DFL) сообщила о том, что возобновления сезона первого и второго чемпионатов страны было рекомендовано отложить до 30 апреля. Позже Немецкий футбольный союз объявил о переносе полуфиналов Кубка Германии.